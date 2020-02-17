شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا .. زعيم المعارضة لأردوغان : أمسك عليك لسانك وكفاك حديثا والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020

رد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وشن هجوماً على السياسات التي يتبعها على المسارين الداخلي والخارجي، وطالبه بالكف عن إطلاق التصريحات التي تسببت للبلاد في أزمات مع الدول الأخرى.



جاء ذلك في كلمة ألقاها قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مؤتمر عقده فرع حزبه بالعاصمة أنقرة، مساء الأحد، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وبحسب موقع العين الإخبارية، قال المعارض التركي إن هناك خمس أزمات رئيسية تعاني منها بلاده، وهي الديمقراطية، والتعليم، والسلام الاجتماعي، والسياسة الخارجية، والاقتصاد.

وتعهد قليجدار أوغلو بالعمل كحزب من أجل حل هذه الأزمات من خلال تبني استراتيجية قائمة على أربعة محاور.. المحور الأول يتمثل في تطوير الديمقراطية؛ والثاني تأسيس دولة اجتماعية قوية، والثالث يتمثل في تطوير الإنتاج، أما المحور الرابع فسيكون خاصا بتعزيز مسألة الكفاءة في تولي المناصب بالدولة.

واقتصاديا، قال المعارض التركي إن بلاده تمر بأزمة اقتصادية لم تشهد لها مثيلا من قبل، لافتا إلى أن الأوضاع المعيشية للمواطنين في غاية السوء.

وتابع قائلا: "المشهد مأساوي للغاية؛ فهناك ٨ ملايين و٦٤٧ ألفا و٢٨٣ شخصا دخولهم أقل من ٦٧٣ ليرة شهريا، كما أن عدد الأرامل والأيتام الذين يتقاضون أقل من ألف ليرة شهريا يبلغ ٨٤٧ ألفا و٦٤٣ شخصا".

وأضاف قائلا: "كما أن هناك مليونين و١٣٦ ألف شخص يتقاضون نصف الحد الأدنى للأجور وأقل. وهناك ٦ ملايين و٨٥٠ ألفا و٥١٣ متقاعدا يتقاضون أقل من ألفي ليرة".

وأوضح قليجدار أوغلو أن "الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٩ شهدت فصل الكهرباء عن ٣ ملايين و٣٦٥ ألفا و٧٨٤ منزلا؛ لعجز أصحابها عن سداد الفواتير. فلكم أن تفكروا في أوضاع الأطفال الذين يعيشون في هذه المنازل".

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واستطرد قائلا: "كما أن هناك ٧١٠ آلاف و٣٦٤ منزلا قطع عنها الغاز بسبب عدم سداد الفواتير أيضا. ففي هذا البرد القارس أصحاب هذه المنازل يعانون بكل تأكيد".

ولفت إلى أن معظم الناس بدأوا يشعلون الفحم للتدفئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز بشكل فاحش، على حد تعبيره؛ مضيفا: "فهل يعجبكم يا أصحاب الضمائر هذا المشهد؟!".

وشدد كذلك على تفشي الفقر في معظم أنحاء البلاد؛ مضيفا: "فهناك عشرات الآلاف من المواطنين يأكلون من القمامة وبقايا الأسواق!".

وتابع زعيم المعارضة التركية قائلا: "نحن مضطرون لتأسيس دولة اجتماعية قوية يتساوى فيها الجميع لنقضي على كل هذه السلبيات ونضع حدًّا للفقر الذي لا يعاني منه سوى البسطاء".

وخارجيا، جدد زعيم المعارضة انتقاده للسياسات التي تبناها نظام أردوغان حيال عدد من القضايا؛ ولا سيما الشأن السوري، وتدخل جيش بلاده بالمعارك هناك، مضيفا: "قتل حتى الآن ١٢٢ جنديا لنا بالأراضي السورية وما كان لنا أن نذهب إلى هناك".

وتابع قائلا: "سبق وأن قلنا لذلك النظام ما شأنكم ومستنقع الشرق الأوسط؟"، موجها سؤالا للرئيس التركي قال فيه: "لماذا ندخل في صراعات وبالإمكان أن نعيش في سلام مع جيراننا؟! حتى دخلنا كذلك في صراع مع مصر!".

وأضاف: "والآن بدأنا الصدام مع الهند؛ ولم لا والسيد الحاكم (في إشارة لأردوغان) لا يعرف أن يمسك لسانه. امسك عليك لسانك يا أخي؛ واجلس وفكر مليا، واترك الشأن الخارجي لوزارة الخارجية ولا تتدخل بالأمر".

وعن أردوغان أيضًا تابع قائلا: "دأب ذلك الشخص على إطلاق شعارات رنانة لاستمالة قلوب المواطنين، ولا ننسى أن تلك الشعارات هي السبب الرئيس فيما وصلت إليه سوريا الآن؛ ففي بداية الأزمة قال للمعارضين السوريين سنصلي الجمعة المقبلة في المسجد الأموي وانتهى الأمر بـ٣.٦ مليون لاجئ بتركيا وحدها".

وتابع: "والآن انحصر جنودنا بإدلب، كل هذا بسبب شخص لا يعرف أن يمسك لسانه".