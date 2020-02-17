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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: إصابة 14 شخصا ممن تم إجلائهم من السفينة السياحية الموبؤة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
أكدت الخارجية الأمريكية: إصابة 14 شخصا ممن تم إجلائهم من السفينة السياحية الموبؤة "دايموند برينسيس" بفيروس كورونا.
هذا وتعتزم أستراليا إرسال طائرة لإخلاء رعاياها والنيوزيلنديين من على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسس" في اليابان.
إلى ذلك أعلمن تايلاند عن تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين فيها إلى 35.
وفي ذات السياق أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين فيها إلى 30.
و ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1,765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررا من هذا الوباء وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.
وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 1,933 إصابة جديدة الاثنين، ما يضع حدا لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.
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