شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يصدر دليل دعم حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أصدر البرلمان العربي "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" انطلاقًا من دوره ومسؤوليته تجاه تعزيز العمل البرلماني العربي، وإعمالًا لصلاحياته من أجل إرساء وكفالة حقوق الإنسان في العالم العربي بما يحقق قيم المساواة والحرية والعدالة.

وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان له اليوم أن إقرار البرلمان العربي للدليل المهم يأتي في إطار متابعة واهتمام البرلمان العربي بدعم قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي، ويُعد أحد الآليات الداعمة لعمل البرلمانيين العرب وممارسة دورهم التشريعي والرقابي في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير البرلمانية الفعّالة لضمان حقوق الإنسان في العالم العربي على قدم المساواة دون تمييز.

وأشار إلى أن "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" تضمن ثمانية محاور أساسية هي المدخل البرلماني للاهتمام بحقوق الإنسان، والإطار الدستوري والقانوني المنظم لحقوق الإنسان، والتزامات الدول العربية تجاه حقوق الإنسان، والآليات الدولية والعربية لحقوق الإنسان، ودور البرلمانات العربية في حماية وتعزيز حقوق الانسان، والأدوات التي يستخدمها أعضاء البرلمان لمتابعة قضايا حقوق الانسان، والآليات البرلمانية لمتابعة قضايا حقوق الإنسان، والهيئات والقوى البرلمانية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.