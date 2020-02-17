شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تقدم خدمات صحة نفسية للمتضررين من الحرائق والان نبدء بالتفاصيل
دشنت جمعية "لايف لاين" الخيرية الأسترالية خطا هاتفيا مخصصا لدعم الصحة النفسية للمتضررين والناجين من حرائق الغابات المدمرة التي أتت على مساحات شاسعة من الأراضي في أنحاء البلاد.
وتم تدشين الخط الساخن الخاص بدعم التعافي من أزمة حرائق الغابات في فعالية في سيدني اليوم الاثنين. وسوف يتم تشغيله في أنحاء أستراليا ليلا ونهارا يوميا.
وقالت جمعية لايف لاين الوطنية، التي أرسلت أيضا فرق دعم لمواجهة الأزمات على الأرض في المجتمعات المتضررة من حرائق الغابات، إن المتصلين سوف يحصلون على خدمات دعم الصحة العقلية بشكل سهل وفوري بجانب معلومات حول الخدمات الأخرى.
ودمرت حرائق الغابات الأسترالية أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي منذ سبتمبر. كما أودت بحياة 33 شخصا على الأقل ودمرت أكثر من 3 آلاف منزل.
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