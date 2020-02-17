شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا فى الصين لـ1770 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى بر الصين الرئيسى بلغ 1770 شخصا بنهاية أمس الأحد، مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق.

وزاد عدد الوفيات بالفيروس فى إقليم هوبى بوسط البلاد مئة حالة يوم الأحد.

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وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس فى أنحاء البلاد أمس الأحد ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 70548 شخصا.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت وصول إجمالى عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 1765 والمصابين إلى 58182 شخصًا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن إصابة 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" فى اليابان بفيروس كورونا.