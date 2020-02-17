تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا اليوم الاثنين، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي. اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة سعر بيع للدولار = 121.000 سعر شراء للـدولار = 120.000 اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 108.45دولار Advertisements الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.50دولار الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 00 .601 ليرة تركية سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1582.75 $ سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 57.34 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 52.17 دولار



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