بالصور.. تنظيف الطريق من ساحة الخلاني باتجاه تقاطع الحضرة القادرية

نفذت ملاكات امانة بغداد، حملة لرفع الانقاض والنفايات وغسل الشارع الذي يربط ساحة الخلاني بتقاطع الحضرة القادرية الذي اعيد افتتاحه صباح اليوم الاثنين. وقالت في بيان ارفقته بالصور، إن ملاكاتها قامت برفع الانقاض والنفايات وغسل الشارع الذي يربط ساحة الخلاني بتقاطع الحضرة القادرية بعد رفع الكتل الكونكريتية واعادة فتحه امام حركة السير والمرور من قبل القوات الامنية. Advertisements

واعلنت مديرية المرور العامة صباح اليوم الاثنين عن اعادة فتح الطريق من ساحة الخلاني باتجاه تقاطع الحضرة القادرية وسط العاصمة بغداد.



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