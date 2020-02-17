عبوة ناسفة تستهدف منزل صاحب 'المخبز التركي' في ميسان

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افاد مصدر امني، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت منزل صاحب "المخبز التركي" في ساحة الاعتصام بمحافظة ميسان.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة منزل صاحب المخبز التركي في ساحة اعتصام ميسان.
واشار المصدر، الى أن الانفجار لم يسفر عن اصابات تذكر، سوى اضرار مادية.
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