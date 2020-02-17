الرافدين يحدد الجهة الوحيدة للتقديم على السلف والقروض

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان هناك جهات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل اخرى في إقناع المواطنين لمنحهم السلف والقروض وتزعم بادعائها و ارتباطها وتعاونها مع المصرف .

واشار الى ان هذه الجهات تمارس أسلوب الاحتيال والنصب على المواطنين وان التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف حصرا في بغداد والمحافظات

