الرافدين يحدد الجهة الوحيدة للتقديم على السلف والقروض

اعلن مصرف الرافدين ان الجهة الوحيدة لمنح السلف والقروض للمواطنين والموظفين والمتقاعدين هي "فروع المصرف" المنتشرة في بغداد والمحافظات .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان هناك جهات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل اخرى في إقناع المواطنين لمنحهم السلف والقروض وتزعم بادعائها و ارتباطها وتعاونها مع المصرف .
واشار الى ان هذه الجهات تمارس أسلوب الاحتيال والنصب على المواطنين وان التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف حصرا في بغداد والمحافظات
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