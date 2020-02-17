"قلبي محطم".. صديق كارولاين فلاك يخرج عن صمته بعد انتحارها

"قلبي محطم، كان لدينا شيء مميز للغاية، أتألم بشدّة".. كلمات علق بها لاعب التنس البريطاني، لويس بيرتون، صديق مذيعة البرامج التلفزيونية البريطانية الشهيرة، كارولاين فلاك، على صورة جمعته بها عبّرت عن حزنه وضيقه إثر وفاتها المفاجئة منتحرة في منزلها.

ونشر بيرتون الصورة عبر حسابه على "أنستقرام"، وقال: "اشتقت لك كثيرا وأعلم أنك شعرت بالأمان معي، ودائما ما كنت أقول لا أفكر في أي شيء آخر عندما أكون معك".





وأضاف: "سأكون صوتك، أعدك أن أطرح جميع الأسئلة التي تريدينها وسأحصل على جميع الإجابات، لن يعيدك شيء، لكنني سأحاول أن أجعلك فخورة كل يوم، أحبك من كل قلبي".

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وكانت مشكلات فلاك مع صديقها تصاعدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما، ما دفع القاضية لإصدار أمر بمنع فلاك من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس/آذار المقبل.





وأقدمت مذيعة البرامج التلفزيونية البريطانية الشهيرة كارولاين فلاك، على الانتحار بعد "عيد الحب" الذي قضته وحيدة نتيجة لمشاكل أودت بها وحبيبها إلى المحاكم وألبستها تهما بالاعتداء.

وعثر على كارولاين فلاك (40 عاما)، جثة هامدة في منزلها بلندن، بعد يوم من محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون التواصل معها.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، نشرت عائلة فلاك بيانا قالت فيه: "نستطيع أن نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة، نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".