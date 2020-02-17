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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الصومالية تعلن مقتل صحفي على يد مسلحين قرب العاصمة مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الشرطة الصومالية، الإثنين، مقتل صحفي على يد مسلحين، قرب العاصمة مقديشو.
وقال النقيب عبدالقادر حسن، قائد شرطة أفجوي، إن مجهولين فتحوا النار عدة مرات على الصحفي التلفزيوني والإذاعي عبدالولي علي حسن (25 عاما)، في منطقة أفجوي.
وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة الصحفي ونقله إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.
من جهتها أدانت نقابة الصحفيين بالصومال جريمة مقتل عبدالولي حسن، داعية إلى إجراء تحقيق سريع.
ولم تعلن أي جهة مسؤليتها حتى الساعة 08:00 تغ، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي ارتكبت جرائم مماثلة في عموم الصومال.
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