سانا: العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين أشخاص أُعدموا بالغوطة الشرقية

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا" أنّ "وحدة من ​الجيش السوري​ عثرت بالتعاون مع الجهات المختصة، على ​مقبرة جماعية​ لمدنيّين وعسكريّين ممّن أقدمت المجموعات الإرهابية على إعدامهم بمنطقة مزارع العب في ​الغوطة الشرقية​ لدمشق".

وأوضح رئيس فرع ​الشرطة العسكرية​ في دمشق العميد محمد منصور، أنّ "بناءً على معلومات من مصادر خاصّة، تمّ اكتشاف المقبرة الجماعية لجثامين مدنيّين وعسكريّين بينهم امرأة، مكبّلي الأيدي أعدمتهم المجموعات الإرهابية بعد اختطافهم والتنكيل بهم ووضع معظمهم ضمن حفرة واحدة"، لافتًا إلى أنّ "العدد التقريبي لعدد الجثامين الّذين تمّ انتشالهم نحو 70 ضحيّة، وتعود وفاتهم إلى ما بين بداية 2012 وحتّى 2014".

وأشار إلى أنّه" يوجد امتداد للمقبرة الجماعية، وسيتمّ استكمال انتشال الجثامين بالتعاون مع ​الدفاع المدني​، ونقلهم إلى مشفى تشرين العسكري".