سلطات كوريا الجنوبية: حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا هي 30 حالة

أعلن نائب وزير الصحة في ​كوريا الجنوبية​ كيم جانغ ليب "ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 30 حالة"، مبينا أن "الحالة ​الجديدة​ التي تم تسجيلها هي لزوجة المريض التاسع والعشرين الذي تأكد إصابته بالفيروس أمس".

ولفت الى أن "المريضة خضعت للفحوصات بعد التأكد من إصابة زوجها بالمرض، بعد أن بقيت تحت الحجر الصحي، وتم عزلها في ​مستشفى​ سول الجامعي ليلة أمس، بعد أن اتضحت نتيجة الفحوصات بأنها ايجابية للمرض، لكن لم تظهر أية أعراض مرضية مميزة عليها حتى يوم أمس".