ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولين أنّ "الشرطة في كوستاريكا صادرت أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين كانت مُعدّة لنقلها إلى ميناء روتردام الهولندي"، وذلك في أكبر عمليّة ضبط مخدرات في البلاد إلى الآن.
ولفت المسؤولون إلى أنّ "السلطات عثرت على الكوكايين في ميناء ليمون الكوستاريكي على البحر الكاريبي، مخبأة في حاوية شحن بها نباتات زينة".
من جهته، أوضح وزير الأمن الكوستاريكي مايكل سوتو، أنّ "القيمة السوقيّة لكميّة المخدر المصادرة تقدّر بنحو 126 مليون يورو (136 مليون دولار) في هولندا".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كوستاريكا صادرت 5 أطنان كوكايين متجهة لهولندا تقدر قيمتها السوقية بـ136 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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