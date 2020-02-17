إستئناف حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة بعد انقطاع دام 4 أشهر

أعلنت الشركة العامة لسكك حديد ​العراق​ في بيان صادر عن مكتب إعلام وزارة النقل العراقية، "استئناف حركة قطاراتها الصاعدة والنازلة لنقل المسافرين من ​بغداد​ إلى ​البصرة​ وبالعكس، مرورًا بالمحافظات الجنوبية (​الناصرية​ السماوة الديوانية الحلة) اعتبارًا من يوم غد الثلثاء، بعد انقطاع دام 4 أشهر".



ولفتت إلى أنّه "تمّ استنفار الجهود كافّة ومضاعفة الطاقات لتهيئة وتسيير القطارات الحديثة المكيفة (DMU) تمهيدًا لإنسيابيّة النقل يوميًّا، خدمةً للمسافرين الوافدين والمغادرين عبر المحطات الرئيسية في بغداد والبصرة وعموم المحافظات، إضافة إلى دور السيطرة المركزيّة لمراقبة حركة القطارات عبر منظومة التتبع (GPS) المتطوّرة".

وكانت قد توقّفت حركة القطارات مع انطلاق الاحتجاجات الشعبيّة في محافظات وسط وجنوب العراق، الّتي لا تزال مستمرّة منذ تشرين الأول الماضي، وتخلّلتها أعمال عنف أدّت إلى مقتل نحو 700 متظاهر وإصابة 27 ألفًا آخرين.