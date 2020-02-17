غرينيل: ترامب هدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول تتعامل مع "هواوي"

كشف السفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتيّة مع الدول الحليفة الّتي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية "هواوي"؛ وذلك في إطار ضغط الولايات المتحدة الأميركية على حلفائها لوقف تعاونها مع "هواوي" لتركيب شبكات اتصالات الجيل الخامس الفائقة السرعة.
وأوضح أنّ "ترامب كلّفني توضيح أنّ أي دولة تختار مورّدًا غير موثوق لشبكات الجيل الخامس، ستجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات الاستخباراتيّة معها للخطر، وكذلك المعلومات على أعلى المستويات".
وكان حلفاء رئيسيون للولايات المتحدة في أوروبا، وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا، قد أعلنوا بأنّهم لن يوقفوا تعاونهم مع "هواوي" لبناء شبكات الجيل الخامس ولكنّهم سيفرضون قيودًا عليها.
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