عبدالله:إقفال المعابر غير الشرعية أهم مقومات وقف النزيف الأقتصادي

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "من أهم مقومات، وقف النزيف الأقتصادي والمالي، إقفال المعابر غير الشرعية، الى أن يأتي يوم، يسمح لنا به ب​ترسيم الحدود​". وسأل "هل تقدم هذه ​الحكومة​، على خطوة ، عجزت عنها كل الحكومات السابقة؟".

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