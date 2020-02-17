مياه بيروت دعت المخالفين تسوية أوضاعهم خلال شهرين

دعت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​" في بيان، "جميع المخالفين والمعتدين على شبكات المياه ضمن نطاق استثمارها، التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها، بغية تسوية أوضاعهم، ضمن مهلة شهرين من تاريخه، قبل البدء باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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