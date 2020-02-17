"الجمهورية": لاريجاني سيلتقي الرئيس عون وبري ودياب والسيد نصرالله

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس مجلس الشورى الإيراني ​علي لاريجاني​ سيبدأ لقاءاته الرسمية اليوم، الّتي ستشمل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيسي مجلس النواب ​نبيه بري​ والحكومة ​حسان دياب​، وكذلك سيلتقي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​".

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