نديم الجميل: وضعنا المزري نتيجة مباشرة لفساد حزب الله وسلاحه غير الشرعي وحروبه العشوائية

شدّد عضو "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​نديم الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "وضعنا المزري اليوم تأثّر كثيرًا جرّاء الصفقات والنهب والهدر و​الفساد​. لكن الأخطر والأهم، هو أنّ وضعنا اليوم ليس إلّا نتيجةً مباشرةً من فساد "​حزب الله​" وسلاحه غير الشرعي وحروبه العشوائيّة، الّتي بسببها فقد لبنان ثقة المستثمرين و​المجتمع الدولي​، وجلب ضغوطات و​عقوبات​ على ​الاقتصاد اللبناني​".

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