“كاف” يقترب من تحديد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

اقتربت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من تحديد مسرح نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تغيير نظام لعب المباراة الختامية من ذهاب، وإياب، إلى مواجهة على أرضية محايدة.

وحسب صحيفة “فووت أفريك”، فإن رئيس “كاف” أحمد أحمد، سافر إلى العاصمة الروندية “كيغالي”، مرفوقا بمستشاره الكاميروني صامويل إيتو، من أجل معاينة ملعب “أماهورو” لبحث إمكانية إجراء المباراة النهائي لأغلى مسابقة قارية.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشاعت أن مركب محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء، من الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما لم يتم تحديد الملعب الرسمي بعد.

وأسفرت مواجهات دور ربع نهائي دوري الأبطال عن مباريات قوية، إذ يواجه الزمالك المصري نظيره الترجي التونسي، ويقابل الوداد الرياضي فريق النجم الساحلي التونسي، ويلتقي الرجاء البيضاوي، مازيمبي الكونغولي، فيما يواجه الأهلي المصري، فريق ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي.