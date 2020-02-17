مصرع سائق دراجة نارية قرب الرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق قرب الرملة، صباح اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر طبية أن حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية على شارع رقم 40 بين "رحوفوت" والرملة، صباح اليوم، أسفر عن مصرع سائق النارية البالغ من العمر نحو 40 عاما.

وأجرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان عمليات إنعاش لسائق الدراجة في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، وأقر الطبيب المرافق وفاته على الفور. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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وأسفر حادث طرق وقع على شارع 443 بمحاذاة حاجز "مكابيم" باتجاه مدينة القدس، أمس الأحد، عن مصرع سائق دراجة نارية. كما أسفر حادث طرق آخر وقع، أمس، بين سيارة (تندر) وشاحنة على شارع رقم 80 قرب قرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن مصرع عواد الدغايمة (75 عاما) من قرية الفرعة، مسلوبة الاعتراف.

وفي سياق ذي صلة، أظهرت معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم، أن 33 شخصا بينهم 10 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

هذا، ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.