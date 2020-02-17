صلاح على رأس قائمة منتخب بلاده للأولمبياد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب منتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، أنه متمسك بانضمام نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب المصري لدورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل، بعد تتويجه ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأكد غريب في تصريحات تليفزيونية، أنه يعلم قوانين الفيفا، وأن صلاح غير مجبر على لعب الأولمبياد، كما أنه متابع للتصريحات التي تخرج من جانب ليفربول جيدًا.

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وأشار المدرب المصري إلى أن قرار المشاركة في الأولمبياد يجب أن يأتي من محمد صلاح نفسه، "فأبواب المنتخب مفتوحة له".

وشدد غريب على أنه اختار قائمة مبدئية تضم 50 اسما مرشحا للأولمبياد، ووضع محمد صلاح رقم واحد ضمنها "لقيمته الكبيرة".

واختتم مدرب الفراعنة تصريحاته، بالتأكيد على أن المشاركة في الأولمبياد حدث كبير يستقطب كل نجوم العالم كما حدث من قبل مع ميسي ونيمار.