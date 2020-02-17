شكرا لقرائتكم خبر عن بن عطية: الإصلاح يدير شبكة إعلامية كبيرة للإساءة إلى المملكة والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 قال عضو الجمعية الجنوبية، وضاح بن عطية، إن حزب الإصلاح يدير شبكة إعلامية كبيرة تسيئ إلى المملكة العربية السعودية.

وكتب بن عطية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لاحظوا حجم الهجوم الذي يتم من إعلام حزب الإصلاح ضد السعودية.. قنوات فضائية مواقع ومطابخ إعلامية ممتدة من الشلفي والمليكي بالدوحة، إلى توكل والربع بتركيا، إلى الآنسي ومنصور بأوروبا، إلى الحريزي والنميري بمأرب والمهرة،. وختم تغريدته بالقول: شبكات كبيرة ضد المملكة يعززها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

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