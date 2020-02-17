شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 قتل نحو 18 مسلحاً حوثياً وأصيب آخرون، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد 16 فبراير 2020م، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الحكومية بمحافظة الجوف (شمالي شرق البلاد).

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية، أن قوات الجيش صدت هجوماً لمجاميع من مليشيات الحوثي في سلسلة جبال جرشب باتجاه مواقع قوات الجيش. Advertisements وأشارت المصادر أن مواجهات استخدم فيها الجانبان أنواع الأسلحة أعقبت صد الهجوم أسفرت عن مصرع نحو 18مسلحاً حوثياً وجرح آخرين. وشنت مقاتلات التحالف العربي ضربات جوية دقيقة ومباشرة استهدفت تجمعات المليشيات وتحركاتها في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب وفق ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن مصدر ميداني. ولفت المصدر إلى أن الغارات التي استهدفت تجمعات المليشيات الحوثية ومخزن سلاح وآليات قتالية كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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