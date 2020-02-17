ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 1765

الإثنين 17 فبراير 2020

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1,765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررا من هذا الوباء وحيث ظهر الفيروس لأول مرة

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 1,933 إصابة جديدة الاثنين، ما يضع حدا لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.