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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الاثنين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 فبراير 2020

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، أن الطقس في الإمارات، اليوم الإثنين، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئياً، مشيراً إلى ارتفاع في درجات الحرارة. والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر صباحاً شمالاً.

 

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:30، والثاني عند الساعة 08:01، والجزر الأول عند الساعة 14:17، والثاني عند الساعة 00:36.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:09، والثاني عند 04:36، والجزر الأول عند الساعة 10:56، والثاني عند الساعة 23:24.

 

درجات الحرارة:

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

 

 

أبو ظبي 28 15 85 35

 

دبي 29 15 85 25

 

الشارقة 29 13 80 25

 

عجمان 29 14 80 30

 

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أم القيوين 28 13 85 25

 

رأس الخيمة 30 12 80 20

 

الفجيرة 27 17 60 30

 

العين 31 12 75 20

 

ليوا 28 13 85 25

 

الرويس 30 14 80 30

 

السلع 31 14 80 30

 

دلما 25 16 90 45

 

طنب الكبرى 25 15 80 45

 

طنب الصغرى 25 15 80 45

 

أبو موسى 26 14 80 40

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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