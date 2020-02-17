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بومبيو في السنغال لبحث جهود منع انتشار الإرهاب غرب أفريقيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 فبراير 2020

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، مع الرئيس السنغالي ماكي سال في داكار، الجهود المبذولة لحفظ السلام بغرب أفريقيا، ومنع انتشار الإرهاب في منطقة الساحل. 

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس فى بيان أصدره مكتبها، إن مايك بومبيو بحث أيضا مع سال قضايا التعاون الأمني، بما في ذلك الارتباطات المشتركة، معربا عن تقدير الولايات المتحدة لإسهامات السنغال في جهود حفظ السلام بالمنطقة.

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وأضاف البيان أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما بحثا أيضا سبل مكافحة التهديدات التي تشكلها إيران وكوريا الشمالية.

 

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القيام بزيارته الأولى إلى 3 دول أفريقية، في محاولة لإعادة تأكيد الشراكة الأمريكية الأفريقية، وتشمل رحلة بومبيو الأفريقية، والتى تعد الأولى أيضا من قبل مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ 19 شهرا، كلا من أنجولا وإثيوبيا.

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