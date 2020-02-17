شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرض الدولي" نصف مليون زائر يختتم بها دورته 26 والان نبدء بالتفاصيل

استقبل المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء قرابة نصف مليون زائر خلال دورته السادسة والعشرين التي اختتمت مساء الأحد في المغرب.

وخلال مؤتمر صحفي استعرض فيه أبرز احصاءات الدورة المنقضية قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة، الحسن عبيابة "أكثر ما ميز هذه الدورة هو الإقبال الكبير الذي قارب حتى اليوم نصف مليون زائر من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية".

وأضاف "تميز المعرض أيضا هذا العام بحضور أكثر من 15 وفدا دبلوماسيا، في الافتتاح وخلال الأيام التالية، ومشاركة وزراء ثقافة من دول شقيقة مثل فلسطين والبحرين".

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وتابع قائلا "كان هناك حضور لافت كذلك لسفراء دول أمريكا اللاتينية الذين أبدوا رغبة كبيرة في تنمية التعاون الثقافي مع المغرب".

قدم المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء على مدى عشرة أيام نحو 120 ألف عنوان كتاب في مختلف فروع المعرفة والآداب والعلوم. وحلت دولة موريتانيا "ضيف شرف" الدورة.

وشاركت في المعرض 266 مؤسسة وهيئة وجهة حكومية ورسمية إلى جانب 230 عارضا من الدول العربية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكيتين.