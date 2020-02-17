مقتل صحفي صومالي برصاص مسلحين قرب مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، الإثنين، مقتل صحفي على يد مسلحين، قرب العاصمة مقديشو.

وقال النقيب عبدالقادر حسن، قائد شرطة أفجوي، إن مجهولين فتحوا النار عدة مرات على الصحفي التلفزيوني والإذاعي عبدالولي علي حسن (25 عاما)، في منطقة أفجوي.

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وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة الصحفي ونقله إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.



من جهتها أدانت نقابة الصحفيين بالصومال جريمة مقتل عبدالولي حسن، داعية إلى إجراء تحقيق سريع.

ولم تعلن أي جهة مسؤليتها حتى الساعة 08:00 تغ، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي ارتكبت جرائم مماثلة في عموم الصومال.