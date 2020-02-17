شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 1765 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1,765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررا من هذا الوباء وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.



وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 1,933 إصابة جديدة الاثنين، ما يضع حدا لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 1765 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.