شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الأحد، أن زلزالاً بقوة 5.8 درجة هز منطقة متاخمة لجزيرة قشم الإيرانية بالخليج.

وقال علي رضا ناصري، حاكم قشم للوكالة: "حتى الآن لم ترد أنباء عن خسائر في الأرواح". Advertisements وأضاف: "الأضرار التي لحقت بالبنايات هي عبارة عن تصدعات في الجدران". وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال عند مستوى 5.5 درجة. وتقع جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي تمر منه خمس تجارة النفط العالمي.

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