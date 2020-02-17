شكرا لقرائتكم الطلاب الجزائريون العائدون من ووهان الصينية ينهون فترة الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
غادر الطلاب الجزائريون الذين تم إجلاؤهم من مدينة #ووهان الصينية مقر الحجر الصحي حيث قضوا أربعة عشر يوما.
ولم تسجل الأطقم الطبية التي رافقتهم أية حالة اشتباه إصابة بأعراض فيروس #كورونا.
وحظي الطلاب الستة والثلاثون وطاقم الطائرة والفريق الطبي الذي نفذ عملية الإجلاء بحفل أعلنوا من خلاله نهاية كابوس كورونا الذي واجههم.
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