شكرا لقرائتكم الطلاب الجزائريون العائدون من ووهان الصينية ينهون فترة الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser غادر الطلاب الجزائريون الذين تم إجلاؤهم من مدينة #ووهان الصينية مقر الحجر الصحي حيث قضوا أربعة عشر يوما.

ولم تسجل الأطقم الطبية التي رافقتهم أية حالة اشتباه إصابة بأعراض فيروس #كورونا.

وحظي الطلاب الستة والثلاثون وطاقم الطائرة والفريق الطبي الذي نفذ عملية الإجلاء بحفل أعلنوا من خلاله نهاية كابوس كورونا الذي واجههم.

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