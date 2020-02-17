شكرا لقرائتكم النظام السوري يفرض سيطرته التامة على حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سيطرت قوات النظام السوري على عدد كبير من القرى والبلدات شمال وشمال غرب #حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
التقدم الجديد لقوات النظام، سيؤدي إلى إحكام قبضتها بالفعل على محافظة حلب لأول مرة منذ عام 2011 حسب المرصد السوري.
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