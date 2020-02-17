شكرا لقرائتكم النظام السوري يفرض سيطرته التامة على حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser سيطرت قوات النظام السوري على عدد كبير من القرى والبلدات شمال وشمال غرب #حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. التقدم الجديد لقوات النظام، سيؤدي إلى إحكام قبضتها بالفعل على محافظة حلب لأول مرة منذ عام 2011 حسب المرصد السوري.

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