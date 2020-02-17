شكرا لقرائتكم الطلاب السعوديون العائدون من ووهان يخرجون من العزل بعد 14 يوما من العزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser بعد أسبوعين من العزل الاحترازي، تمكن الطلاب السعوديون القادمين من #ووهان الصينية من العودة إلى منازلهم بعد فحصهم وثبوت سلامتهم من فيروس #كورونا.



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