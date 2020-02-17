شكرا لقرائتكم الطلاب السعوديون العائدون من ووهان يخرجون من العزل بعد 14 يوما من العزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بعد أسبوعين من العزل الاحترازي، تمكن الطلاب السعوديون القادمين من #ووهان الصينية من العودة إلى منازلهم بعد فحصهم وثبوت سلامتهم من فيروس #كورونا.
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