شكرا لقرائتكم فيديو يوثق لحظة إزاحة ميليشيا حزب الله الستار عن تمثال سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser أثار نصب ميليشيا #حزب_الله اللبناني تمثالا لقائد فيلق القدس السابق #قاسم_سليماني في منطقة مارون الراس جنوب #لبنان أثار انتقادات واسعة وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



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