حسن يعقوب: ملف شركة الميدل ايست مكمن احد حيتان الهدر والفساد

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ ان ملف شركة الميدل ايست ليس موضوع التسعير ب​الدولار​ او اللبناني بل انه مكمن احد حيتان الهدر و​الفساد​.

ودعا الى التدقيق في مشهد حماية ​محمد الحوت​ الذي شمل المعارضة والموالاة وجزء من الحراك، كما هو حال بنوك الاستثمار التي تخفي خلفها ارباح وضرائب ​المصارف​ التجارية، للاسف وبكل تاكيد لا زلنا خارج اطار المعالجة والاصلاح.