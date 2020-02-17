حسن يعقوب: ملف شركة الميدل ايست مكمن احد حيتان الهدر والفساد

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب ان ملف شركة الميدل ايست ليس موضوع التسعير بالدولار او اللبناني بل انه مكمن احد حيتان الهدر والفساد.
ودعا الى التدقيق في مشهد حماية محمد الحوت الذي شمل المعارضة والموالاة وجزء من الحراك، كما هو حال بنوك الاستثمار التي تخفي خلفها ارباح وضرائب المصارف التجارية، للاسف وبكل تاكيد لا زلنا خارج اطار المعالجة والاصلاح.
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