قتيل في حادث تصادم ليلا في محلة الكوستابرافا

أفادت غرفة التحكم المروري بأن قتيلا وجريحا سقطا في حادث تصادم وقع ليل أمس بين سيارة ودراجة نارية محلة الكوستابرافا.
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