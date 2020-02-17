شدّد رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، في تصريح صحافي، تعليقًا على إزاحة "​حزب الله​" الستار عن تمثال لقائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​، في بلدة ​مارون الراس​ الحدودية ​جنوب لبنان​، على أنّ "الأراضي اللبنانية يملكها أشخاص، أمّا الشوارع فهي مساحات عامّة، وبالتالي يُفترض ألّا تضع أيُّ جهة نُصبًا معيّنًا قبل استشارة ​الحكومة اللبنانية​ في الحدّ الأدنى". وأكّد أنّ "البلد مش ناقصها"، وإقامة التمثال خطوة غير مفيدة وعمل غير رصين".

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كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة عن تمثال سليماني بالجنوب: خطوة غير مفيدة وعمل غير رصين و"البلد مش ناقصها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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