شرطة أذربيجان اعتقلت 3 من قادة المعارضة و100 ناشط قبل احتجاج على نتائج الإنتخابات

إعتقلت شرطة ​أذربيجان​ ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة وأكثر من مئة ناشط، قبل اشتراكهم في احتجاج على نتائج ​الإنتخابات البرلمانية​ الّتي أجرت يوم الأحدة الماضي، والّتي أثار مراقبون دوليّون الشكّ في نزاهتها.

وكانت قد أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أنّ "حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم حصل على 72 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 125 مقعدًا"، فيما فاز بجميع المقاعد الأخرى تقريبًا مرشّحو أحزاب صغيرة ومرشّحون مستقلّون موالون للرئيس ​إلهام علييف​. ولم ينجح قادة الأحزاب المعارضة الثلاثة المعتقلين في الانتخابات.

مع الإشارة إلى أنّ حتّى الآن، ألغت لجنة الانتخابات المركزية النتائج في أربع دوائر انتخابيّة، بعد تقارير عن انتهاكات فيها.

كان علييف قد دعا إلى الانتخابات في كانون الأول الماضي، قبل تسعة أشهر من موعدها الرسمي لتعزيز حكمه والإسراع بإصلاحات اقتصاديّة.