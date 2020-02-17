4 قتلى بتحطم طائرة في جنوب فرنسا

أسفر حادث تحطم طائرة سياحية صغيرة جنوب فرنسا، عن مقتل 4 أشخاص كانوا على متنها.
وأوضحت قناة "فرانس 3"، أن الطائرة المنكوبة التي انطلقت من مدينة أنغوليم، سقطت لتتحطم على بعد بضعة كيلومترات شمال مدرج مطار ميلاو – لارزاك في مدينة كريسيل.
ولفتت إلى ان الطيار، فقد السيطرة على طائرته التي أخذت بالاحتراق خلال هبوطها، مما أدى إلى مقتله والركاب الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة.
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