4 قتلى بتحطم طائرة في جنوب فرنسا

أسفر حادث ​تحطم طائرة​ سياحية صغيرة جنوب فرنسا، عن مقتل 4 أشخاص كانوا على متنها.

وأوضحت قناة "فرانس 3"، أن الطائرة المنكوبة التي انطلقت من مدينة أنغوليم، سقطت لتتحطم على بعد بضعة كيلومترات شمال مدرج مطار ميلاو – لارزاك في مدينة كريسيل.

ولفتت إلى ان الطيار، فقد السيطرة على طائرته التي أخذت بالاحتراق خلال هبوطها، مما أدى إلى مقتله والركاب الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة.