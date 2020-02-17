إصابة 40 أميركيا بفيروس "كورونا" على متن "دايموند برنسيس"

نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن مسؤول أميركي اعلانه عن إصابة 40 أميركيا من بين مئات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على متن ​السفينة​ السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في ضواحي ​طوكيو​.

وكانت سفينة "دايموند برنسيس" تقوم برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة في آسيا عندما سجلت إصابة أحد ركابها عقب نزوله في ​هونغ كونغ​، بفيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط ​الصين​.

وأدى ذلك إلى فرض حجر صحي على هذه السفينة في ميناء يوكوهاما الياباني، بينما أنزل المصابون من السفينة، ونقلوا إلى ​مستشفيات​ يابانية مجهزة خصوصا لمكافحة الفيروس.