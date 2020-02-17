إصابة 40 أميركيا بفيروس "كورونا" على متن "دايموند برنسيس"

نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن مسؤول أميركي اعلانه عن إصابة 40 أميركيا من بين مئات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في ضواحي طوكيو.
وكانت سفينة "دايموند برنسيس" تقوم برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة في آسيا عندما سجلت إصابة أحد ركابها عقب نزوله في هونغ كونغ، بفيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط الصين.
وأدى ذلك إلى فرض حجر صحي على هذه السفينة في ميناء يوكوهاما الياباني، بينما أنزل المصابون من السفينة، ونقلوا إلى مستشفيات يابانية مجهزة خصوصا لمكافحة الفيروس.
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