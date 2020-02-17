غوتيريس: لاتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للاحتباس الحراري العالمي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، الحكومات إلى اتخاذ تدابير حاسمة وإجراء تغييرات جذرية للتصدي للاحتباس الحراري العالمي.

ولفت غوتيريس إلى ان "كوكبنا يحترق وقادة كثر يستمرون في المماطلة"، موضحا أن "الحل الوحيد هو تحرك حاسم في ملف المناخ لأن المقاربات التدريجية لم تعد تكفي". ورأى انه "يجب على الحكومات أن تحقق تغيرا جذريا يحتاج إليه عالمنا الذي تطالب به الشعوب، خلال القمة المناخية المقبلة التي ستعقد في غلاسكو العام الجاري".

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالخطوات التي تتخذها ​الحكومة الباكستانية​ للتعامل مع ​تغيير المناخ​، مهنئا إياها على نجاح حملة زرع 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد.