هآرتس: السويد تقود مبادرة لاعتراف مشترك بـ"الدولة الفلسطينية"

كشفت صحيفة "هآرتس" أن ​السويد​ تقود مبادرة لاعتراف مشترك بـ"الدولة الفلسطينية" ردا على خطة ​السلام​ الأميركية في ​الشرق الأوسط​ . وأوضحت الصحيفة ان مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة ​لوكسمبورغ​ يطالبون خلال اجتماع وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ غدا الاثنين بتعزيز مبادرة لاعتراف مشترك بـ"الدولة الفلسطينية" كرد ضد خطة ​ترامب​ للسلام في ​الشرق الاوسط​. وذكرت الصحيفة أن وزير خارجية لوكسمبورغ ناقش بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية ​فرنسا​، ​بلجيكا​، ​اسبانيا​، ​ايرلندا​، ​البرتغال​، فنلندا،السويد، ​مالطا​ وسلوفانيا، لكن ليس من الواضح ان كان سيؤيد جميعهم العملية، موضحة ان ​إسرائيل​ اعترضت على التحركات الأوروبية ضد المبادرة وتعمل على كبحها.

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