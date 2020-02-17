فادي أبو شقرا: رئيس الحكومة أكد لي ان لا زيادة في سعر صفية البنزين

أكدممثل موزعي المحروقاتفادي ابو شقرا في حديث إذاعي ان "لا زيادة في سعر صفية البنزين وهذا ما اكده لي رئيس الحكومة حسان دياب".
ولفت إلى انه "نتمنى عدم التفكير بالزيادات لأننا نعرف تأثيرها على المواطن".
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