فادي أبو شقرا: رئيس الحكومة أكد لي ان لا زيادة في سعر صفية البنزين

أكدممثل موزعي المحروقاتفادي ابو شقرا في حديث إذاعي ان "لا زيادة في سعر صفية ​البنزين​ وهذا ما اكده لي رئيس ​الحكومة​ حسان دياب".

ولفت إلى انه "نتمنى عدم التفكير بالزيادات لأننا نعرف تأثيرها على المواطن".