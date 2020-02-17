نقلت صحيفة "اللواء" عن وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​ قوله ان "وفد الخبراء من ​صندوق النقد الدولي​ سيصل الى ​بيروت​ منتصف ‏هذا الاسبوع، للبحث مع المسؤولين في الخيارات المتاحة لمعالجة مسألة سندات اليوروبوند، وهي خيارات كثيرة ‏باتت معروفة ولازلنا ندرسها، لكنها بحاجة تقنياً الى درس مستفيض لا الى قرار متسرع. فهناك اراء كثيرة ولا ‏بد من التمعن جيداً في الخيار الانسب لمصلحة لبنان"‎.‎

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كانت هذه تفاصيل خبر نعمة عن سندات اليوروبوند:لا ‏بد من التمعن جيداً في الخيار الانسب لمصلحة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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