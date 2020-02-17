بري أكد أنه ذاهب لمعركة الكهرباء: لا للبواخر لأنها جرصة ولا للحلول المؤقتة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يردّد أمام زواره، أنّ "أي معالجة نقدية، ووقف تفاقم الأزمة وتنامي الدين، لا تستقيم أبدًا من دون إيجاد حلّ جذري للكهرباء".

ويؤكّد بري "أنّه ذاهب إلى معركة ​الكهرباء​، وأنّ قراره أنّ لا صوت في المرحلة المقبلة، يعلو فوق صوت معركة توفير الكهرباء، بأسرع ما يمكن وبأرخص ما يمكن"، مشدّدًا على أنّ "الحل الأمثل لهذه المشكلة، هو بناء معملين دائمين للكهرباء، ومن الآن نقول لا للبواخر لأنّها جرصة، ولا للحلول الموقتة في ملف الكهرباء، لأنّ الموقت دائم في ​لبنان​".