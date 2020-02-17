توفي في عمر 86 عاما.. "كورونا" يخطف "مخترع سكين غاما"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-cincainews العالم الصيني دوان تشنغتشنغ

وبحسب الصحيفة، فإن العالم في أكاديمية الهندسة الصينية، البالغ من العمر 86 عاما، توفي السبت.

وقالت صحيفة "الشعب" إن دوان ابتكر اختراعات عديدة أبرزها الجراحة الإشعاعية باستخدام سكين "غاما"، الذي يستخدم لعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وغيرها من تشوهات الدماغ.

وخلال هذا النوع من الجراحة، يتم تركيز نحو 200 حزمة صغيرة من الإشعاع على الورم أو أي هدف آخر بدقة بالغة.

وذكرت الصين، الأحد، أنها كشفت عن 2009 حالة جديدة مصابة في البر الرئيسي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 68500، وفقا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.

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