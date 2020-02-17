برلماني: مصانع تنتج حفاضات أطفال وفوط سيدات من الزبالة "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، إن بعض مصانع بير السلم تنتج حفاضات أطفال وفوط صحية للسيدات من "الزبالة".

وأضاف خلال برنامج الحكاية المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" أمس الأحد أن هذه الحفاضات تتسبب في سرطان الجلد وتأثير مباشر على السيدات.

وأكد أن الحكومة متمثلة في وزارت البيئة والتنمية المحلية والصحة، معنية بشكل أساسي بهذه الأزمة.

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