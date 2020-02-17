وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن خصصت 100 مليون دولار لمكافحة وباء فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - دكار - (أ ش أ):

قال رئيس الدبلوماسية الأمريكية، مايكل بومبيو إن الإدارة الأمريكية خصصت 100 مليون دولار لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وأضاف - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السنغالية مساء الأحد - "نحن جميعا بحاجة إلى أن ندرك طبيعة المشكلة، ليس لدى كل البلدان بنية تحتية صحية جيدة، ونحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا للحد من المخاطر التي لا توجد فيها بنية تحتية صحية كافية، والإدارة الأمريكية خصصت 100 مليون دولار لمكافحة الوباء، ونحن على استعداد لفعل كل ما هو ضروري للحد من الخطر على السكان المعرضين للخطر".

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ووصف الوزير الأمريكي السنغال بالحليف المخلص والاستراتيجي، مضيفا "نحن هنا لمساعدة السنغال الشريك الممتاز للولايات المتحدة في إفريقيا، بالنسبة لنا، تعد السنغال ملاذا للديمقراطية والأمن في أفريقيا"، متابعا "نحن نعول على هذا البلد وشعبه لمساعدتنا في تعزيز هذين الجانبين".

وأشاد بومبيو بجهود السنغال لمعالجة وفيات الأطفال، مشيرًا إلى أن الوكالات الأمريكية ستواصل العمل مع السلطات السنغالية لمواجهة التحديات الصحية الأخرى.

وسيتوجه وزير الخارجية الامريكي إلى أنغولا حيث سيستقبله الرئيس جواو لورنسو، كما سيلتقي مع ممثلين من عالم الأعمال في هذه الدولة النفطية.